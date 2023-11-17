11月15日，舟溪镇曼洞村的村干部、村民齐上阵，检验、称重、计量、登记、装车，热火朝天，一番劳作之后，35000斤大米全部装车完毕顺利发车。这批由当地农户种植的生态稻米将被运输到千里外中建二局华中区域各工程项目，由中建二局建设者们来验收这些“订单稻米”。

中建二局认领的原生态共享稻田。（受访者供图）

舟溪镇曼洞村位于贵州省凯里市，有“苗族刺绣之乡”的美誉，又称青曼苗寨。全村共1678人，苗族人口占96%。寨子依山而建，梯形青瓦斜铺在屋顶，重檐交错，蔚为壮观。由于地理位置偏远，交通资源不便，严重制约了当地经济的可持续发展。

生态稻米交接仪式现场。（受访者供图）

为助力地方乡村振兴和高质量发展，2022年5月，中建二局华中分局与武汉大学政治与公共管理学院成立武汉大学乡村振兴服务站（凯里市），通过该服务站平台，在曼洞村认领50亩稻田，发展原生态共享订单式农业项目。该项目按照“党建+工贸公司+农户”的模式，由中建二局负责出资认领稻米，曼洞村工贸公司负责大米收购、加工、包装及品牌打造，村民负责稻米种植，在去年就为当地村民增收了近20万元。

村民在进行种植。（受访者供图）

“今年是曼洞村与中建二局订单合作的第二年，看到去年的成效后，今年我又种植了4亩，产量也还可以，价格也比市场上要高，这个粮食，我们越种越有信心了。”曼洞村村民潘永福说。

村民在认领生态大米交接仪式向中建二局赠送锦旗。（受访者供图）

据曼洞村村委介绍，自从签订原生态共享农业订单以来，通过积极发展“稻＋”精品农业，专注原生态品牌打造，大力推广绿色高效种植技术和原生态有机肥的使用，采用天然农家肥或生物肥种植，共享稻田从最初的60余亩扩展到了现在的100余亩，今年种植的水稻串数大产量好，加上管理有方，亩产能达到500余公斤，产值预估50万元，有效促进了村集体、村民实现“双增收”。

捐赠仪式。（受访者供图）

为助力当地乡村振兴与教育发展，去年中建二局还参与了曼洞村2022年高考表彰助学基金捐赠仪式，向高考学子捐赠助学基金1万元。今年，中建二局联合武汉大学又为当地的里仁小学带来了体育用品、空调等物资，为学校培养人才、教育发展贡献绵薄之力。

中建二局华中公司党委副书记、工会主席刘兴军表示，一直以来，中建二局坚持服务国家重大战略，在建造一批重点项目的同时积极履行央企责任担当，希望这次乡村振兴活动能够切实发挥实效，帮助村民们走出一条幸福的致富之路。

(责编：董童、高雷)

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