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中国石油塔里木油田供气突破3400亿立方米

朱彤
2023年11月17日09:18 | 来源：科技日报
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原标题：中国石油塔里木油田　　供气突破3400亿立方米

　　记者11月16日获悉，截至10月30日，中国石油塔里木油田通过西气东输这条现代能源“丝绸之路”，已累计向我国中东部地区输送天然气突破3400亿立方米，相当于2022年全国天然气总产量的1.5倍。年供气量也逐年增长至2022年的253亿立方米，为下游经济社会发展、民生用气保障持续注入“暖流”。

　　西气东输工程投产19年来，塔里木油田始终把保障国家能源安全和平稳供气作为首要政治任务，将天然气作为成长性、战略性工程谋划推进，挑战超深、超高温、超高压、高含硫等世界级勘探开发难题，全力提升天然气保供能力。

　　近年来，塔里木油田落实了克拉—克深、博孜—大北两个万亿立方米大气区，成功开发我国陆上最深的克深9气田、我国陆上压力最高的克深13气田等一批大中型气田，成为我国三大主力气区之一。2022年，油气产量当量达到3310万吨，其中天然气产量323亿立方米，为冬供提供了可靠的增量资源。

　　塔里木油田天然气西气东输第一站位于全长4200公里西气东输一线的最西端，承担着塔里木油田85%以上的天然气外输任务，是连接天然气上游各气源地和下游输气管网的重要枢纽站。

　　为了让这颗“心脏”健康跳动，塔里木油田精心组织管理运维，加强安全风险管控，持续提升西气东输第一站供气保障能力。今冬明春，塔里木油田向西气东输管网最高日供气量将达到8000万立方米左右，按照三口之家一天用0.5立方米天然气计算，可满足40余万户家庭1年的用气需求。

　　塔里木油田公司油气运销事业部执行董事、党委书记常桂川表示，当前，西气东输第一站年供气能力已从最初的120亿立方米，逐步提升至400亿立方米，连续安全平稳供气6900多天，实现了“无一时短供，无一日断供”的保供承诺。

(责编：申佳平、陈键)
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