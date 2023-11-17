郝晓明

原标题：大连推动科技成果精准对接

“把握核心重点环节，合理统筹规划，有效提高科技成果撮合对接成功率，把体制机制创新切实转化为推动科技赋能经济社会发展的强大动力。”在11月15日举行的2023大连市第二届科技成果转化对接发布会暨金普新区科技成果专场撮合对接活动上，大连市科技局局长原驰表示。

本次活动是《大连市科技成果转化工作机制》实施以来，由区市县联合举办的首场科技成果对接活动。会上，辽宁氢燃料电池中试基地、大连松木岛化工新材料中试基地、金普新区科技成果转化（技术转移）中心、中科金普科学家成果转化基地进行了重点推介。鹏城实验室与大连人工智能计算中心大模型开源创新研究联合体暨大连人工智能成果转化基地揭牌成立。

补短板、强弱项、扬优势，强化战略科技力量培育，促进高质量科技成果源头供给。对接会上，中国科学院长春应用化学研究所、大连化学物理研究所，北京化工大学、吉林大学、大连理工大学等9家高校和科研院所的科研团队携带60余项科技成果与大连企业展开对接交流。大连金普新区围绕智能制造、化工新材料、生命健康、海洋食品四大重点产业，针对性地开展了科技成果专题撮合对接和科技成果转化工作交流。

今年以来，大连市先后印发了《大连市科技成果转化专项资金管理办法》《大连市提高科技成果本地转化率实施方案》《大连市科技成果转化工作机制》，进一步健全完善科技创新工作体制机制，以资金和政策引导促进科技成果本地转移转化，并筛选出技术成熟度高、与大连重点产业结合紧密的科技成果进行推介发布，达成各类合作意向100余个，有效提高了科技成果撮合对接成功率，科技创新引领经济社会高质量发展成效明显。

原驰表示，开展精准化科技成果撮合对接，促进成果转化项目与企业技术需求有效结合，把科技创新与成果转化摆在经济社会发展的核心位置优先谋划、优先推进，激发科技成果转化市场化需求，提升科技成果转化全要素服务水平，努力彰显在东北全面振兴发展中的新担当、新作为，为谱写大连市“两先区”高质量发展新篇章提供坚强科技引领。

(责编：申佳平、陈键)

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