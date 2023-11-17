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国内首台大功率纯电新能源调车机车下线

俞慧友
2023年11月17日09:19 | 来源：科技日报
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原标题：国内首台大功率纯电新能源调车机车下线

　　16日，我国首台大功率纯电新能源调车机车在株洲下线。机车最大牵引功率达1500千瓦，是目前我国功率最大的新造纯电调车机车。机车采用大容量磷酸铁锂动力电池作为唯一动力源，搭载首创的1200千瓦超大功率液冷快充设备，可实现“3秒一度电”的“超级快充”，充满电可牵引1200吨货物运行128公里，可充分满足钢企铁水运输及调车作业需求。

　　该调车机车由中车株洲电力机车有限公司研制，为涟钢集团量身打造。中国中车资深技术专家康明明介绍，它能有效解决传统内燃机车高污染和高油耗问题，同时还能够满足冶金、港口、电力、石化、矿山等行业内部的铁路运输需求，具备绿色低碳、经济适用、智能先进等特点。

　　据估算，同等工况同工作量下使用该型车，每台车每年可减少二氧化碳排放量约150吨，相当于种植8200棵树。相比既有内燃机车，该纯电机车每年有望节约能耗成本约100万元，降低全生命周期成本20%以上。机车配置基于永磁同步牵引电机的电传动系统，整车效率较内燃机车可提升12%。

　　此外，研发团队搭建了新型储能系统，采用能量分割、分级保护、火灾检测和自动灭火等技术，从物理层到系统层总计“十三重保护”，保障动力电池安全可靠。机车还搭载了自适应控制、智能辅助驾驶、无线遥控、车地联控等智能控制技术，可实现全方位的机车部件及内外部信息监控，提高了机车智能化水平和运行效率。

(责编：申佳平、陈键)
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