人民网记者 夏晓伦

国内市场的庞大需求、门类齐全的工业体系、持续推进的产业升级、便捷完善的基础设施以及不断优化的营商环境……近年来，中国在全球产业链中的核心地位进一步巩固和提升。

以智能手机行业为例，过去的十年里，中国手机行业的发展速度令人惊叹。这不仅使中国成为全球最大的手机制造基地和最大的出口基地，也造就了世界级的产业集群，大量与手机生产相关的配套产业落地中国。

同时，中国的智能手机厂商通过持续地创新引领，助力提升产业链水平，赋能广大开发者、内容创作者，探索全新服务生态，一起为用户创造更好的互联网服务体验。

最新的前沿科技成果、自研的操作系统、为开发者打造的全新生态……一直以来，智能手机厂商一年一度的开发者大会都会受到业内重点关注。以OPPO为例，在16日召开的开发者大会上，其公布了自研的潘塔纳尔智慧跨端系统的最新成果，推出自主训练的大模型AndesGPT，同时发布了全新ColorOS 14操作系统，以及在开发者生态共建、健康领域的探索。

开发者大会现场。受访方供图

众所周知，操作系统为硬件赋予灵魂，其重要性毋庸置疑，提升自主可控性成为国产智能手机厂商致力于打造自主操作系统的核心原因之一。同时，操作系统作为信息领域最重要的系统软件，也是构筑信息产业生态、保障产业链供应链安全稳定的关键部分之一。

行业人士指出，在拥有自主操作系统后，手机厂商就能更为自主可控地进行软件的功能迭代和更新，持续且稳定地为消费者提供服务，这对于产品更新节奏以及产品的用户实际体验，都有很大帮助。

用户通过识屏采集和闪速抠图功能，可快速提取文字、图片、链接等内容；新增的中转站功能，支持将各处提取的内容集中存放，还具备在手机、电脑、平板上一端存入、多端调用的能力；无需额外下载应用即可与Windows电脑互联文件随心开功能则支持CAD、Keynote 等多种格式文件……

“这个操作系统带给了我全新的体验。它的界面设计简洁美观，让人眼前一亮。色彩鲜明的图标和壁纸，让整个系统看起来更加生动有趣。而且运行速度也很快，无论是打开应用还是切换任务，都不用等待。”一位参加开发者大会的嘉宾在现场体验装有ColorOS 14 操作系统的手机后表示。

“今年是ColorOS 发布的第十个年头，得益于潘塔纳尔系统与 AndesGPT ，全新ColorOS 14 围绕效率提升和专属服务打造出一系列创新体验，突破了系统壁垒，让手机体验更高效、便捷。”OPPO ColorOS 设计总监陈希在开发者大会上表示。

同时，随着万物互联时代的到来，诸多终端也愈发需要朝着智能化、网联化的方向进化。这就要求以智能手机为代表的入口式终端的操作系统，具备赋予其他终端智能化的能力，这也给广大开发者提供了巨大的发展空间和机遇。

据了解，在潘塔纳尔系统开发框架、开发者IDE、服务搭建平台等开发套件及首次发布的潘塔纳尔系统开发者手册和丰富的文档指引的支持下，开发者一次开发就能实现多模态、多入口、多形态快速适配，开发工作量最低至1人天。

AndesGPT则拥有对话增强、个性专属和端云协同三大技术特征，其核心能力聚焦在知识、记忆、工具与创作四个方面。目前，全新ColorOS已经接入大模型，可以通过小布完成复杂的手机操作、生成定制内容、总结摘要等功能。未来，AndesGPT 还将面向开发者开放核心的智能体开发平台。

数据显示，OPPO目前已携手超32万开发者、超75万创作者共同服务全球6亿用户。“我们将聚焦应用服务、内容服务、出海服务三大领域的能力深度建设，重点发力服务生态，联合合作伙伴为用户提供更智慧便捷的服务体验，打造软硬服一体化的开放生态。”OPPO互联网事业部总裁赵梁表示。

专家表示，手机操作系统承载着数字世界和物理世界的联接使命，承载了更多科技创新内涵。国产手机厂商要携手更多开发者与合作伙伴，持续探索、共建开放生态，助力提升产业链水平，共同推进行业建设，为消费者提供更好的产品与服务。

(责编：王连香、吕骞)

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