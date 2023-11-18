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“中沙投资合作前景广阔”

本报记者 任皓宇
2023年11月18日08:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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第七届沙特阿拉伯“未来投资倡议”大会近日在沙特首都利雅得举办，吸引来自90多个国家和地区的约6000名代表参会。图为与会人员在大会会场观看开幕式。
“未来投资倡议”大会供图

第七届沙特阿拉伯“未来投资倡议”大会日前在沙特阿拉伯首都利雅得举行。“未来投资倡议”大会是中东地区规模最大的国际投资和创新论坛，来自90多个国家和地区的约6000名代表围绕能源、人工智能、可持续发展等议题进行深入交流。其中，约有300名中国企业机构代表参会，中沙合作议题备受多方关注。

世界银行行长班加表示，地缘政治紧张局势正在对世界经济构成威胁，同时世界也面临发展不平等、贫困、气候变化等共同挑战，“世界上的问题很多，我们无法独自解决，需要携手应对”。沙特公共投资基金负责人亚西尔·鲁迈延表示，各国政府和企业需要重视创新和科技以更好应对各种挑战，“我们正在经历前所未有的变化，新技术可以帮助我们走向更加美好的未来。”

大会专门举办了“中国之夜”专题活动。“中国是我们最大的贸易伙伴。”沙特财政大臣穆罕默德·贾丹表示，沙特自实施“2030愿景”以来，一直致力于实现经济多元化发展。“希望与中国企业在基础设施、石化加工、科技创新等领域加强合作，期待更多中国企业到沙特投资。”

沙特投资部副大臣萨利赫·阿里·哈卜提表示，中国提出的共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”高度对接，双方在经贸投资等领域合作不断扩大。2022年，中国与沙特的贸易额超过1000亿美元。“首届中阿峰会以来，越来越多的中国政府和企业代表团到沙特考察调研，沙中投资合作前景广阔，我们对此充满期待。”

国际能源论坛秘书长约瑟夫·麦克莫尼格尔对本报记者表示，中东国家正在努力推动能源转型。“中国在推动能源转型方面拥有丰富的经验和技术，可以更好助力地区国家能源转型，促进可持续发展。”

由中国投资机构易达资本等参与投资的中东在线咖啡配送平台——COFE正在中东和北非区域不断拓展。该公司创始人阿里·易卜拉欣近期到中国云南、上海等地区调研。“我看到中国城市的高楼大厦、乡村的美丽风光，中国推进乡村振兴成就巨大、极有意义。”易卜拉欣表示，“中国咖啡生产设备先进，期待能和更多中国合作伙伴建立联系。”

“在沙特举办的农业展上，我看到了很多来自中国的农业机械和解决方案。”沙特一家农业公司的负责人阿卜杜勒阿齐兹表示，近年来，有越来越多的中国农业企业进入沙特。“中国产业门类齐全、产业链完整，农业技术发达，沙特正在积极发展多元经济，希望沙中在农业领域开展更多合作。”

(责编：王连香、杨迪)
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