人民网北京11月18日电 （记者孙红丽）商务部17日发布数据显示，2023年1-10月，全国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%；实际使用外资金额9870.1亿元人民币，同比下降9.4%。

从行业看，制造业实际使用外资金额2834.4亿元人民币，增长1.9%，其中高技术制造业实际使用外资增长9.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长34.6%、14.8%。服务业实际使用外资金额6721.0亿元人民币，下降15.9%。建筑业、研发与设计服务领域实际使用外资分别增长30.0%和15.9%。

从来源地看，加拿大、英国、法国、瑞士、荷兰实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%、66.1%、33.0%（含通过自由港投资数据）。

(责编：孙红丽、吕骞)

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