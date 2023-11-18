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前十个月我国电子商务稳步增长

2023年11月18日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：前十个月我国电子商务稳步增长

本报北京11月17日电 商务部电子商务司负责人17日表示，电子商务在促进消费恢复扩大，畅通国内国际双循环方面发挥积极作用。今年1至10月，我国网上零售额12.3万亿元，增长11.2%，实物网零对社零增长贡献率达32.1%。

网络零售稳步增长。根据商务大数据监测，1至10月，我国直播销售额超2.2万亿元，增长58.9%，占网络零售额18.1%，拉动网零增长7.5个百分点。中秋国庆黄金周期间，住宿、旅游、文娱和餐饮日均在线销售额分别增长133.7%、123.1%、82.1%和19.7%。10月份，电商平台上菲律宾蜜饯果干、印尼护发用品、智利葡萄酒、哥伦比亚咖啡豆销售额分别增长92.8%、66.9%、40.1%和25.7%。

中国物流与采购联合会数据显示，10月份，我国电商物流指数为111.9点，连续5个月保持在110点以上。主要生活服务平台数据显示，即时电商指数增长超一成，带动同城即时配送快速发展。

截至目前，商务部累计支持建设2600多个县级电商公共服务中心和物流配送中心，超过15万个乡村电商和快递服务站点。我国跨境电商海外仓超1500个，总面积超1900万平方米，为电商发展提供有力支撑。（记者张翼）

(责编：王连香、杨迪)
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