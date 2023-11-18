原标题：防范应对今冬明春低温雨雪冰冻灾害

本报北京11月17日电 近日，应急管理部发出通知，要求扎实做好今冬明春低温雨雪冰冻灾害防范应对工作。

据气象部门预测，今年冬季我国气温阶段性特征明显，前冬偏暖，后冬冷空气趋于活跃，东北北部、内蒙古东部、西南西部、西藏等地气温较常年同期偏低，北方和青藏高原地区可能发生低温雪灾，华中南部、华东南部、华南北部和西南地区东南部可能出现阶段性低温和雨雪冰冻天气。

应急管理部要求，一要切实提高政治站位，牢固树立底线思维、极限思维，层层压实低温雨雪冰冻灾害防范应对各环节工作责任；二要总结经验教训，补强电力、交通等方面短板，推动风险隐患排查整改，扎实做好防范应对各项准备；三要密切关注低温雨雪冰冻天气变化趋势，提前发布灾害预警和防灾避灾信息，完善信息沟通和共享机制；四要突出防范应对工作重点，加强元旦、春节前后和重点区域的灾害防范应对，采取有力措施保障交通运输畅通和饮用水、能源、生活物资正常供应，确保重点工程冬季施工安全；五要把确保人民生命安全放在第一位，有力有序开展应急抢险救援，及时调拨救灾款物，针对性开展救灾救助工作；六要加强值守备勤和险情灾情信息收集、上报，及时处置突发事件。（记者姚亚奇）

(责编：王连香、杨迪)

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