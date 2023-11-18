原标题：数字化助力老工业基地吉林加速智慧转身

中新网长春11月17日电 “各位有机会一定来中车长客实地参观，可以了解我们的轨道交通装备全寿命周期服务体系，它涵盖了数字列车、数字运维、数字场段等场景。”中车长春轨道客车股份有限公司工程技术部部长张克木，在论坛上向与会嘉宾发出邀请。

世界寒地冰雪经济带智能制造论坛17日举行，全球智能制造领域的学术权威、知名学者及世界500强企业代表等与会交流探讨。

当前，数字孪生技术正帮助老工业基地吉林加速实现智慧转身，新一代信息技术与制造业深度融合，推动吉林传统产业走上高质量发展新路。

“数字孪生技术正进一步支撑制造智能化。”埃森哲大中华区工业X事业部董事总经理王柯的观点，得到了张克木的认同。

张克木在分享中提出，当前，产业数字化已成为轨道交通装备行业的新标识，出行智慧化也让人们的出行有了新体验。对于轨道交通装备智能化发展的未来，他总结为：产品智能化、制造智能化、运维智能化和运营智能化。“数字孪生工厂、智慧园区、智慧服务平台以及‘灯塔’工厂工程是实现制造智能化的主要手段。”

数字孪生工厂是一种新型的数字化生产方式，它可以通过对设计文件的数字化复制快速地生产出各种产品。

当天，机械工业第九设计研究院股份有限公司智能事业部市场及解决方案总监王虹，也分享了该企业助力制造业数智化转型的实践案例。“我们打造了一汽红旗繁荣数智工厂解决方案，通过数字孪生系统，在工厂五大车间中完成了数百万数据点的实时采集、加工、存储、告警和控制工作。”王虹说。

经过多年发展，吉林省在汽车、轨道客车、石化等领域形成了一批具有标志性的智能化工厂和数字化车间，智能装备供给能力持续增强。吉林省工业和信息化厅副厅长韩增尧介绍，今年5月，该省召开了数字吉林建设推进大会，加大力度推进制造业的数字化改造和智能化转型，希望通过创新举措和政策引导，三年内力争重点支持300个以上“智改数转”示范项目，建成1—2家灯塔工厂、100个智能制造示范工厂、300个省级智能制造数字化车间。 (李丹)

(责编：王连香、杨迪)

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