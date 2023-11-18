原标题：满洲里铁路口岸中欧班列通行和货物运送量首次跃居中国第一

中新社哈尔滨11月17日电 中国铁路哈尔滨局集团有限公司(以下简称哈尔滨局集团公司)17日发布消息，今年前10个月，满洲里铁路口岸通行中欧班列4157列，运送货物44.9万标箱，同比分别增长4%、17.3%，口岸班列通行和货物运送量首次跃居中国第一。

数据显示，今年前10个月，经满洲里铁路口岸通行的出境去程中欧班列达1771列，同比增长2.4%。入境回程中欧班列达2386列，同比增长5.3%。

目前，经满洲里铁路口岸出入境的中欧班列运行线路达21条，通达俄罗斯、波兰、德国、比利时等13个国家，覆盖国内哈尔滨、沈阳、西安、南京、郑州、长沙、成都等60个城市。

口岸班列通行量约占中国总量的三成，货物涵盖日用百货、工业机械、金属、农副产品、木材等12大品类。

为推动中欧班列高质量开行，哈尔滨局集团公司年初成立了工作协调专班，与“一带一路”共建国家铁路部门定期组织会谈，及时沟通双方车站存车、编组、卸车等情况，对接运输计划，24小时协助外贸客户办理中欧班列通关业务。

同时，最大化压缩线路空闲时间，组织满洲里站探索“宽轨出重”模式，提高口岸站货车换装效率，最大限度保障班列运输秩序。 (记者 史轶夫)

(责编：王连香、杨迪)

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