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极星举办“摘星之夜” 持续发力中国市场

2023年11月18日15:53 | 来源：中国经济网
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原标题：极星举办“摘星之夜”，极星4将于12月开启交付

11月16日，Polestar极星在广州举办发布盛典“摘星之夜”，与用户、媒体、投资人在内的500多位“摘星人”欢聚。此次发布会回顾了品牌深耕中国市场的历程，展望未来战略规划，分享全新的补能和服务体系。作为极星“中国元年”的重磅产品，纯电高性能SUV极星4也在发布会上宣布即将在12月开启中国市场交付。

“赢得中国市场，才有可能成为全球新能源汽车领域的执牛耳者，而设计与科技并重，则是中国市场成功的关键。”极星科技董事长兼CEO沈子瑜表示，“极星集全球化顶尖资源优势和本土化智能化前瞻布局于一身，进驻高端纯电赛道，躬身入局中国乃至全球汽车电气化进程，通过设计与科技的深度融合，我们将推出更进阶的产品，为用户提供超级协同、无界连接的美好生活。”

极星4开启交付

极星4在今年上海车展全球首发“走红”，获得了广大消费者的热烈反响。为顺应中国新能源汽车市场的发展态势和用户习惯，让更多用户可以更轻松地享受到更高设计品质和科技含量的产品，更纯粹地满足用户对纯电豪华高性能产品的期待，极星化繁为简，将部分权益和配置剥离，将自由组合的权利交还给用户。

极星4交付即升级，将搭载全新开发完整版的Polestar OS操作系统，融合Flyme Auto的智能交互逻辑，为用户带来更自然、更真实的座舱体验。同时，Polestar Link超级桌面可以帮助极星车主实现软件共享、建立网络连接、获取位置服务和摄像头硬件，并能将手机应用程序传输至信息娱乐屏幕。

极星还将向首批极星4车主开放限时专属权益。其中包括三年免费道路救援、取送车、车联网服务等五大基础保障权益，让用户用车无忧、智驾无忧、保价无忧。

完善补能和服务体系

“充电焦虑”一直是新能源汽车发展的掣肘因素，极星直击市场和消费者痛点，在补能服务、零售布局及售后服务等方面也进行了全方位的完善更新，为用户打造全链条超豪华体验。

极星全新的补能服务体系可通过极星APP一键触达，以品牌自建充电桩、与特斯拉共享超充桩以及甄选的公共补能站为三大支点，打通无忧补能体验。在自建充电桩方面，极星计划在2024年第一季度完成60座充电桩的建设。同时，极星成为特斯拉在中国市场的首批白名单车型品牌，极星车主可在特斯拉的开放站点，享受一站式的数字化充电体验。此外，极星还甄选了头部主流运营商进行互联互通，预计在2024年第一季度，接入超过55万个优质充电桩资源，地级市覆盖331座，城市覆盖率98%。

与此同时，极星正在加大力度拓展网络销售门店。截至今年年底，极星的零售业务门店已拓展至55家，到2024年6月，将拓展至100家，覆盖全国主要的一二线城市。此外，为了向中国用户提供更加便利的用车体验，2023年起极星将在核心城市建立自营高端售后服务中心；同时也会继续与沃尔沃汽车合作，提供服务能力的补充，预计到2024年底，将会有超过72个城市100个沃尔沃汽车售后服务中心可服务极星车主；极星还将与京东合作进一步缩小服务半径，打造汽车洗美生态社区，以更多元的服务网络布局为中国用户提供更加便利的用车体验。

持续发力中国市场

沈子瑜表示：“在品牌和产品的背后，更重要的是‘人’。” 极星面向的用户，是一群和极星志同道合的“摘星人”，他们是敢于挑战陈规，标新立异的未来引领者。此次发布会上，极星提出的摘星人宣言将集结更多有共鸣之人，突破界限，加速社会变革，创造一个充满希望的未来。

未来，极星也将联合所有“摘星人”，以摘星之志持续发力中国市场。一方面，迎合中国市场的新消费趋势，以纯粹引领豪华，关注可持续性的同时，通过设计和科技创新提高性能和体验，为用户提供个性化的精神层面的满足；另一方面，在极星和星纪魅族集团的强强联合下，极星科技将成为领先的智能终端融合科技公司，致力于打造面向用户底层需求的多终端、全场景、沉浸式的智能一体融合体验，重新定义交通和出行，引领汽车发展的3.0智能化时代。

(责编：董童、吕骞)
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