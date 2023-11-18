新华社西安11月18日电 题：陆海畅通谋发展 “新朋故交”享共赢——从第七届丝博会看共建“一带一路”经贸拓展

新华社记者石志勇、雷肖霄、张思洁

姆希塔良·达维特又一次来到古都西安，成了丝博会的“回头客”。不同于上次的“孤身一人”，这次他带来了二十多家亚美尼亚企业寻求合作。

“这次更热闹，合作机会更多。见了老朋友，也交了新朋友。”达维特说。作为亚美尼亚中国合作关系发展中心副主席、中国首席代表，过去一年，他走过了福建、青岛、上海等多个城市，为促进两国经贸往来探寻更多机遇。

“自2015年参与共建‘一带一路’以来，亚美尼亚和中国的贸易额增长了近三倍，中国是我们第二大贸易伙伴，我们非常看好中国市场和发展潜力。”达维特在第七届丝博会期间举办的2023丝绸之路国际商协会（西安）圆桌会上说。亚美尼亚中国合作关系发展中心已与国内57家政府机构、经贸协会以及组织签署了战略合作谅解备忘录，合作项目达到28个。

11月16日，第七届丝博会在西安开幕。新华社记者 邵瑞 摄

“老朋友”不止达维特，元朝辉和阿妮塔这对“中哈”夫妇也是共建“一带一路”的见证者。自2015年创办跨境电商企业以来，元朝辉和阿妮塔的业务不断发展壮大。“‘一带一路’让中国内陆城市成为开放高地，为企业发展外向型经济提供沃土，让我们能够迅速成长。”在本届丝博会期间举办的中国—中亚电子商务深化合作圆桌会上，阿妮塔说道。

如今，一列列满载货物的中欧班列疾驰往来，让各国之间的贸易往来更加顺畅，也让元朝辉和阿妮塔的事业跃上一个新的台阶，他们创办的跨境电商业务已覆盖中国、中亚多国和俄罗斯。路桥相连，廊港相通，“一带一路”海陆两条弧线不断延展，一条横贯亚欧，联接世界的贸易通道铺陈开来。

外交学院院长王帆在本届丝博会期间介绍，世界银行统计显示，共建“一带一路”实施的交通基础设施项目全部建成后，有望使得共建国家交通时间缩短12%，将有力推动区域内共建国家经济发展。

11月16日，观众在第七届丝博会乌兹别克斯坦展位上参观工艺品。新华社记者 邵瑞 摄

跨越山海，共谋发展，随着陆海新通道不断延伸，“一带一路”合作逐步从“大写意”走向“工笔画”。本届丝博会展馆内的一块展板上清晰地记录着内陆省份陕西省从对外开放“后卫”变“前锋”的步伐轨迹：从基础设施建设到矿产开发，从跨境电商到光伏电站，从标志性工程到“小而美”项目……绿色发展、数字经济正成为共建“一带一路”的新主题。

“借助‘一带一路’，中国绿色能源企业正在持续通过科技创新，助力共建国家地区发展绿色电力，为当地的社会和经济发展提供绿色新动能。”隆基绿能党委书记、副总裁李文学说，目前该企业已在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、越南等多个“一带一路”共建国家布局生产制造基地、设立分支机构等，业务遍及全球150余个国家和地区。

11月16日，观众在第七届丝博会哈萨克斯坦展位上参观了解商品。新华社记者 邵瑞 摄

蓬勃十年，共建“一带一路”步履不停，信心更足。在本届丝博会上，塔吉克斯坦、阿塞拜疆作为主宾国相继举办了经贸合作推介会，向与会客商推介本国的重点产业和投资优惠政策。塔吉克斯坦共和国驻华大使馆商务参赞浩利克佐达·菲鲁兹说，此次丝博会是讨论两国经贸合作的一个良好平台，对加强和发展双边关系和贸易合作至关重要。近年来塔吉克斯坦和中国之间的贸易额增长显著，这也是发展互惠互利合作的见证。

“如今中国是塔吉克斯坦的主要贸易合作伙伴，我们十分重视两国从农产品到矿产品等领域的合作。我们诚邀中国企业参与塔吉克斯坦的各类项目，特别是那些加强两国人民之间友好往来和联系的项目，以及能够促进两国经济增长的重点项目。”浩利克佐达·菲鲁兹说。

为进一步巩固落实首届中国—中亚峰会成果，本届丝博会专门设立国际交流展区，重点展示部分共建“一带一路”国家整体形象和特色产业，促进交流合作。来自阿塞拜疆的阿里是丝博会的“新朋友”，在西安留学的他是阿塞拜疆展区的一名志愿者。“现在有越来越多的中国食品、电子产品在阿塞拜疆畅销，也希望大家有机会去阿塞拜疆看看，尝尝我们的石榴汁。”阿里说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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