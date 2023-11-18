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长三角一体化丨“海陆双拼”构建“出海”新通道 长三角海铁联运货量快速增长

2023年11月18日21:58 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月18日电（记者贾远琨）记者18日从中国铁路上海局集团有限公司了解到，今年前十月，长三角主要港口海铁联运共完成196万标准箱，同比增加23.9万标准箱，增幅为13.9%。

　　海铁联运因运送能力强大、运输价格优惠、到货时间精准等特点，受到外向型企业青睐。今年以来，长三角海铁联运货量增长明显，其中“中国车”的“海陆双拼”运输模式，大大提高了运输效率，也降低了物流成本。

　　近日，一列装载117辆新能源汽车整车的集装箱海铁联运班列从江苏常州出发，抵达宁波舟山港铁路穿山港站，随后搭乘集装箱船出口欧洲。今年以来，常州已有近1.6万辆新能源汽车通过海铁联运发往世界各地。这些新能源汽车大部分销往英国、荷兰等欧洲国家，今年又新增了澳大利亚、印度、泰国等目的地。

　　上海港也迎来新能源车出口潮，海铁联运助力“中国车”的“全球行”。上海国际港务集团海铁联运公司市场部经理沈海介绍，海铁联运更好地解决了客户出海新通道问题。将新能源车装进集装箱，通过铁路运到上海港，再通过滚装船或集装箱船等“漂洋过海”，这样可以减少15%左右的成本。

　　为满足旺盛的市场需求，中国铁路上海局集团有限公司与长三角各港口相关部门，主动对接长三角地区企业，量身定制高效便捷的海铁联运物流方案，确保货物安全、快速装运，保障产业链、供应链畅通。

　　货运“流量”体现出强劲的发展动能。今年前十月，长三角地区中欧班列货量也呈现快速增长。其中，连云港中欧班列共开行511列（含回程），同比增长8.3%；发运5万标准箱，同比增加3637标准箱。在市场需求的拉动下，连云港中欧班列已经布局阿拉山口、霍尔果斯、二连浩特、满洲里4个铁路出境口岸，实现对中欧、中亚地区主要站点的全覆盖，开行至中亚五国以及中吉乌、中蒙、中俄、中欧、中土共6条班列线路。

　　除了海铁联运、中欧班列，中远海运等航运物流企业还加快形成江海直达、江海联运、“公铁水”有机衔接的物流体系，着力降低社会物流总成本，夯实港航贸一体化基础。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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