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国产最大直径竖井掘进机完成首座超深竖井施工

2023年11月19日00:47 | 来源：新华网
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新华社北京11月18日电（记者樊曦）记者18日从中国铁建股份有限公司了解到，国产最大直径竖井掘进机“梦想号”在上海静安区地下深处掘进，目前已完成地下智慧车库项目首座超深竖井施工任务。

据中铁十五局一公司党委书记王东欣介绍，“梦想号”由中铁十五局和铁建重工集团联合打造，是国产首台23米级超大直径掘进机，最大开挖深度达80米，负责建设上海静安垂直掘进地下智慧车库项目两座直径23米、深50.5米的竖井。竖井建成后将成为可容纳304个车位的两座智慧地下停车库。

上海静安垂直掘进地下智慧车库项目是上海首个垂直掘进（盾构）地下智慧车库工程。该项目利用公共绿地地下空间，采用装配式竖井垂直掘进技术建设两座智慧地下停车库，建成后单车平均存取时间约90秒。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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