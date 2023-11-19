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可吞入电子设备能监测睡眠呼吸暂停

2023年11月19日08:23 | 来源：科技日报
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科技日报讯 (记者张佳欣)患上睡眠呼吸暂停怎么办？一般情况下，诊断睡眠呼吸暂停等睡眠障碍，通常需要患者在睡眠实验室过夜，还得连接各种传感器和监视器。据11月17日《设备》杂志报道，美国麻省理工学院研究团队开发出一种可摄入胶囊，可从患者的胃肠道内监测生命体征。

该胶囊与复合维生素片大小相当，它包括一个加速计，可检测心脏跳动和肺部扩张产生的轻微运动，还有两个小电池和一个无线天线，可将数据传输到笔记本电脑等外部设备。研究人员表示，除了诊断睡眠呼吸暂停外，该设备还可用于检测高危人群中阿片类药物过量的情况。

在动物模型的测试中，研究人员发现，这种胶囊可准确地测量呼吸频率和心率。在一项实验中，该传感器可检测到大剂量芬太尼(一种阿片类药物)引起的呼吸频率降低。

在一项对10名志愿者的研究中，这种胶囊可用来监测生命体征，并检测睡眠呼吸暂停等症状。胶囊无害地通过消化道，患者没有表现出任何不良反应。

研究人员设想，与现在使用的基于皮肤的传感器相比，这种传感器可以一种侵入性较小的方式用于诊断睡眠呼吸暂停。它还可用于在患者进行呼吸暂停治疗时对其展开监测，以确保治疗有效。未来，研究人员希望将纳美芬等药物过量逆转剂纳入该装置中，以便在人的呼吸频率减慢或停止时触发药物释放。

(责编：王震、陈键)
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