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龙龙高铁福建段进入运行试验阶段

2023年11月19日08:38 | 来源：中国新闻网
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中新网福建上杭11月18日电(陆逸 冯天翔)11月18日9时13分，随着G55504次列车从福建龙岩站开出，驶向武平站，龙龙高铁福建龙岩至武平段正式进入运行试验阶段。

图为龙龙高铁运行试验列车从龙岩站开出。刘俊炜 摄

运行试验主要是进行列车运行图参数测试、故障模拟、应急救援演练、按图行车试验等项目测试，模拟线路正式运营状态，对高铁运输组织、列车接发、开行密度、设备状态等方面进行的一次全面“实战”检测，为正式开通运营提供科学依据。

龙龙高铁是国家《中长期铁路网规划》建设项目，东起福建省龙岩市，途经上杭县、武平县进入广东省境内，终到河源市龙川县，线路全长265.5公里，其中龙岩至武平段于2019年9月开工建设，全长92.7公里，利用既有赣瑞龙铁路28.4公里，新建线路64.3公里。该线路在福建境内设龙岩、古田会址、上杭北、武平共4座车站，其中龙岩站为既有车站，古田会址站为既有车站改扩建，其余为新建车站，预计今年年底具备开通运营条件。

图为运行试验列车驶过龙龙高铁汀江特大桥。张城鑫 摄

龙龙高铁在福建龙岩与南龙铁路、赣瑞龙铁路、龙厦铁路相连，龙岩至武平段建成通车后，将结束原革命老区县、中央苏区县武平县无铁路的历史，助力闽西革命老区振兴发展，加快沿线红色旅游资源开发，改善沿线民众出行条件，对进一步加强福建区域经济互助互通，促进闽西融入东南沿海城市群具有重要意义。(完)

(责编：王震、陈键)
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