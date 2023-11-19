阮煜琳

面对严峻的外部环境，中国钢铁行业积极贯彻新发展理念，聚焦培育新质生产力，依托科技创新深入推动高端化、智能化、绿色化转型。有关专家提出，预计10年内，钢铁企业有望基本完成高质量、高效率、低成本数字化转型。

中国是世界最大钢铁生产、消费和进出口国。近年来，中国钢铁业以淘汰落后、极致能效、超低排放、智能制造等方式积极行动。据统计，目前，钢铁行业机器人应用密度达到54台(套)/万人，90%的钢铁企业建立了生产制造执行及能源管控系统，500万吨规模以上企业基本建立了管控衔接系统。

鞍山钢铁集团有限公司副总经理孟劲松日前在鞍山召开的2023年(第四届)钢铁工业智能制造发展大会上说，近年来，鞍山钢铁集团在智慧运营、智能工厂两个层面，建设了一批智能制造试点示范场景，按照“点线面区”示范+推广的实施路径，大力推进智能装备升级改造、3D岗位机器换人、工艺模型优化、集控中心等示范项目的快速推广移植，有效提升作业效率、改善操作环境。

中国工程院院士、东北大学教授王国栋说，钢铁行业解决不确定性挑战的最优方案是数字化转型，以数字基础设施为关键底座，以“智改数转”为重要抓手，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，建设钢铁企业创新基础设施，推行质量、效率、成本、效益、环境、排放等为指标的高质量发展，攻克钢铁AI大模型，低成本高效率零风险实现数字化转型，赋能绿色化、高质化、强链化，走新型工业化道路。

王国栋认为，要发挥钢铁行业数据资源和应用场景的优势，与数字经济、数字技术相融合，大力建设钢铁企业创新基础设施，智改数转，数字换脑，走新型工业化的道路。10年内，钢铁企业有望基本完成高质量、高效率、低成本数字化转型，建成全行业的创新基础设施系统，赋能钢铁行业绿色化转型、高质化发展、强链化运行，极大地提高我国钢铁行业的国际竞争力，实现钢铁工业的新型工业化。

钢铁行业如何深入推进智能制造？中国钢铁工业协会副秘书长、冶金工业信息标准研究院院长张龙强提出，要加强对智能制造发展趋势的研判，为国家制定智能制造相关的战略、规划、政策等提供支撑。加大自主创新力度，通过主体工艺装备、工业软件的国产化替代及工业通信协议标准化，逐步实现冶炼轧制关键工序装备的自主可控。同时，加快研制发布钢铁行业数据治理、智能工厂建设与评价、智慧供应链等重要标准。

张龙强表示，智能制造是我国钢铁行业实现新型工业化的关键任务，要将智能化融入钢铁制造和运营决策过程中，实现数字化研发制造、大规模定制化生产、网络协同化制造、精准化运营管控的业务模式和产业形态创新，培育钢铁发展新动能，打造竞争新优势，全面提升发展水平，实现钢铁行业高质量发展。(完)

(责编：王震、陈键)

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