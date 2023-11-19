中新网南宁11月19日电(记者 黄艳梅)岭南民居老宅、骑楼、城隍庙、花窗、牌坊……华灯初上，古香古色的“老南宁·三街两巷”历史文化街区别有韵味。游客穿梭其中，或驻足欣赏工艺品，或品尝特色小吃，或领略传统民俗文化。

11月18日，入夜后的广西南宁灯火璀璨，各大夜间旅游、消费场景人潮涌动，繁荣的夜间经济绘就出一幅生动的城市画卷。当晚，参加2023年广西文化旅游发展大会活动的嘉宾考察南宁夜游体验项目，感受具有广西地域特色、精致国潮文化和沉浸式消费体验的文旅步行街的独特魅力。

老南宁·三街两巷历史文化街区项目所在地是南宁市城市千年历史主要承载区，分为文博场馆、城市艺术、特色商业三大商业运营板块，包含南宁城隍庙、邓颖超纪念馆、南宁建制博物馆、金狮巷民居群、漓江书院、南宁市瓯骆汉风陶瓷博物馆等主题景点，集中展示了南宁市传统商贸文化、会馆文化、市井文化、美食文化、邕剧文化等。

老南宁·三街两巷历史文化街区持续推出夜市、夜食、夜展、夜娱、夜游五大夜间品牌，目前正筹备打造极具网红夜游特色的“新华街奇幻夜市”。自2018年12月开街至今，该街区接待市民游客近4000万人次。今年中秋国庆假期，该街区在全国111个国家级旅游休闲街区的人流热度中，位居全国最火爆TOP10街区第六，正逐渐成为全国知名的南宁新名片。

18日晚，位于南宁市良庆区的“南宁之夜”街区人潮涌动，音乐声、吆喝声不绝于耳。该街区是集娱乐、演出、美食、购物以及沉浸式体验于一体的文旅步行街，街道两旁特色小吃商铺林立，游客在观赏表演的间隙，还能品尝各式各样的美食。

南宁市良庆区广旅·南宁之夜项目一期建设街区全长约666米，其中精心设置16个行为艺术舞台、10组大型娱乐设施、100余处网红“打卡点”。这里汇集了广西民族传统文化、互动美陈、智能夜游、衍生文创、景观打卡等诸多元素，实现“文旅+夜经济+科技”融合，为民众和游客提供一个鲜明地域特色、精致国潮文化和沉浸消费体验的南宁城市“新舞台”。

“夜经济”是衡量城市活力的重要指标，是消费转型升级的具体表现，也是激活消费市场的强力引擎。据南宁市官方介绍，近年来，南宁市不断丰富夜间文旅经济业态，着力开发旅游演艺、景区夜游和沉浸式街区体验项目，创新拓展打造夜游、夜购、夜秀、夜娱等夜间消费新场景，丰富文旅沉浸式消费体验。

目前，南宁发布15条夜间旅游精品线路，推出青秀山、方特东盟神画、“南宁之夜”等一批夜游打卡点，持续点亮“夜经济”。南宁市获得“中国夜游名城”称号，三街两巷、邕江南岸片区、东盟文化和旅游片区入选国家级夜间文化和旅游消费集聚区，“中国不夜城浪漫夜南宁”知名度和影响力持续扩大。

南宁市官方表示，南宁市将以建设面向东盟开放合作的国际化大都市为目标，加快建设国家旅游枢纽城市和区域性国际旅游中心城市，打造面向东盟的国际消费中心，高质量创建国家文化和旅游消费示范城市，不断提升国际化旅游服务水平，助力广西高水平建成文化旅游强区，全面建成世界旅游目的地。

据悉，下一步，南宁市将继续培育一批常态化、多元化、特色化夜间文化旅游消费品牌，开发深夜食堂、深夜书店、夜间展会、夜间沉浸式演艺等场景，带动夜购、夜食、夜娱、夜演、夜展、夜宿等业态链同步发展，推进国家级夜间文化和旅游消费集聚区建设。南宁将持续推动商文旅深度融合，努力打造独具特色的“网红城市”，致力打造面向东盟的区域性国际消费中心城市。(完)

(责编：王震、陈键)

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