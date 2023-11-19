原标题：天猫双11有740条淘宝产业带破亿，卫星上多个产业带灯火通明

来自淘宝的数据显示，今年天猫双11期间，共有740条淘宝产业带实现销售额突破亿元，其中82条产业带的销售额超过10亿元。

在销售额达到10亿元级别的淘宝产业带中，苏州和上海的美容护肤/美体/精油产业带，广州、杭州和嘉兴的女装/女士精品产业带，深圳的珠宝/钻石/翡翠/黄金产业带，佛山和北京的住宅家具产业带排名靠前；有的产业带已经接近百亿元大关。

这一现象在北京四象爱数科技有限公司发布的双11夜光地图上相吻合。对今年11月以来的夜光影像数据对比分析发现，至少有18个城市的55个产业带在天猫双11期间灯火通明，比往年格外耀眼夺目，而这些产业带都是淘宝的头部产业带，在今年双11期间实现大爆发。四象科技通过对国内外及自有遥感卫星数据进行人工智能数据挖掘，将光学、雷达、红外等多种遥感成像技术手段进行充分融合，现已开发出多款宏观经济指数产品，涉及基建、路网、航运物流、大宗商品等多个领域，可为宏观经济研究、行业趋势判断、企业经营情况分析等提供客观、及时、准确的数据依据和决策参考。

受冷空气和寒潮影响，天猫挡风被产业带的销量更是迎来了大爆发。根据淘宝公布的数据，广州是淘宝女装商家最密集的产业带。自天猫双11启动以来，广州女装产业带实力商家纷纷取得开门红。10月24日至11月3日，kumikumi同比增长97.14%；moco摩安珂官方outlets店同比增长87.1%；黑色草莓STRAWBERRY同比增长47.98%。

今年有大量“回淘”商家在双11表现亮眼。淘宝女装商家狸小野studio睡衣，今年“回淘”后以暖冬系列服饰、睡衣为主。10月24日至11月2日，店铺日均单量和去年同期相比增长了169%，日均销售额增长201%。

为了满足中小商家“回淘做品牌”的需求，淘宝服饰于2023年9月在广东设立了运营中心，这是淘宝服饰行业首次在杭州以外设立的专属运营中心。与此同时，淘天集团旗下的源头厂货直销平台1688在双11之前升级了产地地图，方便淘宝卖家通过地图沉浸式进货，地图的精细程度甚至可以到达某个源头工厂的生产车间。女装全国第一批发市场“广州十三行”所在的新中国大厦4至6层代表了女装界的潮流趋势，其中大部分头部档口都在双11之前入驻了1688。

南京大学建筑与城市规划学院教授、淘宝村研究专家罗震东认为，广州女装产业带正在经历新一轮的结构性调整。长期以来依赖沙河等批发市场的产业链和供应链模式正在被新的模式所取代。他预测，在淘宝女装产业带中，可能会涌现出类似于优衣库的中国时装品牌。

除了“回淘”，还有许多产业带迎来了新的“入淘”群体。近日，在景德镇市珠山区政府的指导下，景德镇市新青年湖田瓷社联合淘宝和淘宝直播，依托景德镇市“景漂”流动党员党委，启动了“洋景漂入淘”项目，组织当地年轻景漂和洋景漂入淘开店和开直播间。

记者了解到，淘宝正在将陶瓷产业带打造成百亿元级别的新赛道。11月15日，淘宝家居行业与景德镇珠山区相关部门在三宝蓬美术馆共同举办景德镇x淘宝“陶瓷美学传承计划”大会，帮助景德镇数万企业、手艺人、6万景漂和超5千个洋景漂，以及知名历史窑口全面开拓淘宝渠道。

(责编：曹淼、吕骞)

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