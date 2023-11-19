国内最大跨度跨海桥进入海上主塔施工阶段
2023年11月19日11:05 | 来源：新华网
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新华社北京11月19日电 记者从中国铁建股份有限公司获悉，19日，我国跨度最大的跨海桥梁——双屿门特大桥主墩钢围堰顺利下放，标志着大桥正式进入海上主塔承台施工阶段。
据中国铁建港航局项目负责人伍敏介绍，作为宁波舟山港六横公路大桥二期关键控制性工程，双屿门特大桥连接六横岛与佛渡岛两座独立海岛，主跨1768米，是我国最大跨度跨海桥梁。此次施工的海上主塔承台直径27米，高7米，采用钢混组合吊箱围堰进行主塔承台施工，单个钢混组合吊箱重约750吨。
宁波舟山港六横公路大桥二期工程由中国铁建大桥局、中国铁建港航局联合体承建。工程建成后，将进一步改善舟山南翼群岛的对外交通条件，优化舟山群岛新区空间布局。
(责编：宋心蕊、牛镛)
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