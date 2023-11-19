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来了！2024年度载人航天飞行任务标识正式发布

2023年11月19日11:07 | 来源：中国载人航天
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　　2024年度载人航天飞行任务标识征集活动落下帷幕。中国载人航天工程办公室现发布2024年度天舟七号飞行任务、天舟八号飞行任务、神舟十八号载人飞行任务、神舟十九号载人飞行任务四次飞行任务标识。

作者：杨倩楠

　　设计方案说明

　　该方案标识正中的“7”色彩斑斓、直通远方，象征着我国航天事业在漫漫征程上勇往直前，在广袤太空中书写了浓墨重彩的一笔；空间站在路的尽头隐约浮现，象征本次天舟七号货运飞船将与空间站完成对接。边框提取中国传统云纹进行设计，作为经典的吉祥图案，寓意高升和如意。在万千金色星辰的点缀下，滚滚祥云在两侧舒展流动，护送画面中心的天舟七号货运飞船飞行，表达了对此次任务衷心的祝福。整体配色使用传统中国色彩，边框金镶玉的配色与中心的景泰蓝相结合，二者形成鲜明反差，引人入胜。

作者：杨希

　　设计方案说明

　　宇宙空间星光闪耀，照亮航天事业的漫漫征程，引领航天事业的蓬勃发展。将数字“8”与天舟飞船尾焰相结合，线条简约突出主题。红、黄、蓝三色尾焰同时也展现了中国航天人无限的能量，也寓意了中国航天事业的包容性，以及为了促进世界航天事业的多样性及和谐发展做出的努力。以中国蓝作为标识的主色调，不同蓝色凸显宇宙空间的广阔与神秘，辅以明亮色彩展示航天事业活力无限，能量满满。

作者：曹傲冬

　　设计方案说明

　　该方案标识风格简洁、现代，偏重科技感，主体为中国空间站，神舟十八号载人飞船与对接所在的位置用黄线加强突出，任务的序号“18”采用科技感的样式设计，数字作为背景强调任务序列，提高标识识别性与记忆性。星星数量也对应任务序号。

作者：丁一

　　设计方案说明

　　该方案是由中国空间站、神舟载人飞船、地球、星空等图案构成的一个红、黄、蓝配色的圆形标识。数字“19”融入中国龙的元素，舞动上升。周围的点点星辰共十九颗，对应神舟十九号载人飞行任务，共同体现我国航天事业的繁荣昌盛。

星河无际

梦亦无边

逐梦天宫

有你见证

预祝后续发射任务

圆满成功！

　　特别说明

　　方案选评采用网络投票与专家评审相结合的方式，优选出上述各次飞行任务标识方案。其中，综合考虑两次载人飞行任务候选标识方案的整体情况，入选神舟十八号飞行任务的标识是由神舟十九号候选方案优化形成。

(责编：宋心蕊、牛镛)
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