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第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

本次车展上，以硬核越野为定位的全新北京BJ40正式上市，在性能、造型、舒适度、智能化等方面均有提升。北京汽车销售有限公司副总经理陈德炫在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，品牌的传播口号是“天生姓敢”，表达了人和车共有“敢”的精神内核，体现北京汽车响应客户群体生而潮野、与众不同的个性化需求。

“在当下汽车行业，拥抱客户，经营好客户跟厂家，以及客户、产品之间的关系，才能让品牌更加长远发展。”陈德炫介绍，北京汽车希望与车主之间形成跨品类、跨领域的新综合应用生态，当前已经与国内其他行业，尤其是汽车出行场景相关的几个品牌做了深度合作。未来，北京汽车也会陆续引进更多优质的跨领域合作，为车主带来更多的权益上的服务与保障。