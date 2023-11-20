北京汽车陈德炫：“硬核”越野展现人车共有精神内核
2023年11月20日09:14 | 来源：人民网
小字号
第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。
本次车展上，以硬核越野为定位的全新北京BJ40正式上市，在性能、造型、舒适度、智能化等方面均有提升。北京汽车销售有限公司副总经理陈德炫在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，品牌的传播口号是“天生姓敢”，表达了人和车共有“敢”的精神内核，体现北京汽车响应客户群体生而潮野、与众不同的个性化需求。
“在当下汽车行业，拥抱客户，经营好客户跟厂家，以及客户、产品之间的关系，才能让品牌更加长远发展。”陈德炫介绍，北京汽车希望与车主之间形成跨品类、跨领域的新综合应用生态，当前已经与国内其他行业，尤其是汽车出行场景相关的几个品牌做了深度合作。未来，北京汽车也会陆续引进更多优质的跨领域合作，为车主带来更多的权益上的服务与保障。
(责编：王仁宏、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业内探索网络文明建设：提升国民数字素养
- 人民网北京11月19日电 （焦磊）今年以来，AIGC技术在互联网产业链上下游得到了广泛应用，赋能美术创作、媒体剪辑、效率提升和智能问询等多领域，为各行各业带来了巨大变革机遇。 如何保障信息安全、如何避免信息误导、如何确保技术的公平使用……AIGC在快速商业化落地的同时，也给应用带来了诸多挑战。…
- 评论
- 关注