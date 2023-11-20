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第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

广州国际车展期间，领克副总经理穆军在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，当前中国汽车工业正面临几个重要机遇。首先，中国在新能源汽车领域弯道超车，实现了“新能源汽车看中国”。目前，中国汽车产业在纯电、插混、氢混等各方面进行发力，快速达到世界先进水平。

“还有一个明显现象，中国汽车出海现象加快，领克也没有落伍，我们今年向欧洲出口是将近2万台。”穆军说。

此外，智能化也是一个重要抓手，车联网等技术的应用普及也给中国车企带来全新机遇。穆军认为，智能化最后带来的是体验感受，今后或将不再需要之前司机、助理以及各种人为提供的服务，一部手机、一辆车和家里的智能设备就可以满足绝大部分的需求。这将会让用户体验得到跃升，这是智能化下一阶段要努力做的重要工作。领克也将在手机汽车互联等方面持续发力，为用户提供更好体验。