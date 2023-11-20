?

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

奇瑞汽车营销公司副总经理高飞在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，新能源汽车的发展动力，既源于市场上的大量需求，同时也要归功于国家推动新能源汽车的发展，以及用户的大力支持。

“中国的汽车工业，从刚开始用市场换技术，到今天我们大批量出口，也是我国自强奋斗不息的发展缩影。”高飞表示，奇瑞也正致力于以全球化的视野和布局，打造世界级的混动技术，做满足全球标准的好产品。

除了整车出口外，高飞认为智能化、自动驾驶、新能源也将是未来中国车企的重要方向，但这需要汽车企业不断地投入研发资金，创造出更好的产品，在市场竞争中占据优势，获得更多用户青睐，从而实现更长远的发展。