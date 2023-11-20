原标题：中国石化首座超级充换电综合能源站投入运营

11月17日，记者从中国石化新闻办获悉，中国石化首座超级充换电综合能源站——安徽石油大众综合能源站在合肥投入运营。该站集加油、充电、换电、光伏、储能等功能于一体，是中国石化目前充电终端数量最多的站点，其中，由充电车棚变身而来的光伏发电站年发电量约22万千瓦时，每年可以减少二氧化碳排放219吨。这是中国石化打造世界一流现代化综合能源服务商的最新实践，将有效推动我国加快构建高质量充电基础设施体系，助力“双碳”目标实现。

高质量打造充电基础设施，为新能源车出行创造便捷补能体验。大众综合能源站位于安徽省合肥市政务新区，周边高端商场、写字楼众多，有着较大的充换电市场需求。该站总面积达11285平方米，其中，充电区占地面积达7622平方米，相当于18个标准篮球场，设快充、货车快充、液冷超充等不同类型的充电车位142个，充电最快仅需10分钟。此外，该站还设有1座合作充换电站，单次换电仅需5分钟。用户可通过“易捷加油”一键充电与“合肥充电”平台自助体验充换电服务，大幅提升车辆补能效率。

创新融合光伏、储能等前沿技术，践行绿色低碳发展理念。大众综合能源站引入“光、储、充、放”一体化智慧管理系统，将充电车棚变身光伏发电站，总装机功率200千瓦，年发电量约22万千瓦时，年减排二氧化碳219吨，相当于植树1.2万棵。同时，还配备645千瓦时储能设备，在保证光伏产生的绿电稳定输出给用户端的条件下，可储存低谷电及平电，供给用户使用。

打造“人车生活”生态圈，满足“一站式”消费需求。该站引入“易捷臻选”旗舰店、甄酒馆、快餐简食、司机之家、爱心驿站、娱乐休闲、发卡中心等多种业态。易捷购物区涵盖上千种易捷商品和近百种来自易捷海购平台的跨境商品。司机朋友在加油、充电之余，还可享受就餐、洗车、按摩、阅读等增值服务。该站为等待的客户提供了更多优质体验，成为广大老百姓家门口的生活驿站。（记者戴安妮 孙德荣）

(责编：董童、杨迪)

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