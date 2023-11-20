人民网记者 车柯蒙

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

“在本届车展上，中国品牌崛起的趋势进一步增强，智能化进一步普及和下沉。”广州国际车展期间，长安汽车副总裁、深蓝汽车董事长王孝飞在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，与此同时，在电动化的趋势下，车企加快布局技术路线探索，以深蓝为例，增程技术在快速发展，在整个电动化趋势里，多技术路线发展呈现了百花齐放、百家争鸣的局面。

王孝飞认为，在新能源和智能化的时代，对车企的挑战主要来源于两方面：一是成本构成的挑战。随着智能驾驶、智能化生态、车机技术的迭代进化，既要保证性能又要做成本控制，对于所有车企而言均是挑战；二是认知能力的挑战。随着汽车行业智能化转型加快，传统车企如何加快技术转型，构建智能体系是一大挑战。

“有调整才带来机遇，深蓝汽车作为年轻的、充满活力的品牌，去拥抱新事物会更快，这正是深蓝汽车的机遇。”王孝飞说。

(责编：郝帅、高雷)

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