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工信部：聚焦五大功能体系 打造“5G+工业互联网”升级版

2023年11月20日11:35 | 来源：人民网
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人民网武汉11月20日电 （记者申佳平）11月20日，2023中国5G+工业互联网大会在湖北省武汉市召开。工业和信息化部部长金壮龙在大会开幕式上表示，将聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造“5G+工业互联网”升级版。

金壮龙介绍，近年来，我国在推动技术创新、产业培育、融合应用等方面取得积极成效，“5G+工业互联网”体系化发展走在全球前列，为制造强国、网络强国和数字中国建设注入了新动能。

“继续扎实做好‘5G+工业互联网’各项工作，为推进新型工业化、建设现代化产业体系提供坚强的支撑。”金壮龙指出，要狠抓产业创新。开展产业链协同攻关，推进工业互联网与工业软件、工控系统等重点产品体系化突破，构建“5G+工业互联网”标准体系。发挥5G领先优势，加快工业级5G产品研发推广，积极培育新兴独角兽企业和领军企业。

同时，促进规模应用。稳步推进“5G+工业互联网”专网建设，扩大工业感知网络覆盖，打造海量物联接入能力。分行业制定规模应用融合指南，开展5G工厂“百千万”行动和标识解析体系“贯通”行动，发挥龙头企业牵引作用，带动产业链上下游协同发展。

此外，金壮龙表示，要完善政策体系。制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施，聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造“5G+工业互联网”升级版。加强部省联动、政策协同，探索建设一批“5G+工业互联网”融合应用先导区。

(责编：申佳平、高雷)
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