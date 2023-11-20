人民网记者 车柯蒙

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

“更多好的产品可能在2024年迭出，对于车企而言挑战是巨大的，2024年的车市我觉得只会更‘卷’。”广州国际车展期间，北汽新能源常务副总经理张国富在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，汽车是工业的集大成者，面对更‘卷’的环境，从业车都会努力把品牌在行业里积累的功力用在更好的为客户服务上。

张国富认为，一是品牌要非常重视用户，重视用户的需求；二是从用户端的需求，极狐品牌发自内心的尊重和重视，用场景化造车精准满足用户的需求；三是品牌要向客户端前移，品牌服务向前移。

(责编：郝帅、高雷)

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