人民网记者 车柯蒙

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

广州国际车展期间，睿蓝汽车副总裁兼销售公司总经理蔡建军在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，当前，汽车行业已明显出现了“新四化”趋势特点，新能源汽车也再次成为本届车展的焦点。

“背靠吉利与力帆两大公司，让睿蓝汽车在研发和技术储备方面有了底色。从成本控制、研发、技术保障以及与供应商共创，让我们在高性价比和高品质方面做得游刃有余。”蔡建军表示，只有把产品在性能方面、在消费者预期方面做到极致，把服务做到极致，才能在市场中立于不败之地。

(责编：郝帅、高雷)

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