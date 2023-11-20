人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

在竞争中寻找新机遇 睿蓝汽车增强技术底色

人民网记者 车柯蒙
2023年11月20日11:20 | 来源：人民网
小字号

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

广州国际车展期间，睿蓝汽车副总裁兼销售公司总经理蔡建军在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，当前，汽车行业已明显出现了“新四化”趋势特点，新能源汽车也再次成为本届车展的焦点。

“背靠吉利与力帆两大公司，让睿蓝汽车在研发和技术储备方面有了底色。从成本控制、研发、技术保障以及与供应商共创，让我们在高性价比和高品质方面做得游刃有余。”蔡建军表示，只有把产品在性能方面、在消费者预期方面做到极致，把服务做到极致，才能在市场中立于不败之地。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：聚焦五大功能体系 打造“5G+工业互联网”升级版
　　人民网武汉11月20日电 （记者申佳平）11月20日，2023中国5G+工业互联网大会在湖北省武汉市召开。工业和信息化部部长金壮龙在大会开幕式上表示，将聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造“5G+工业互联网”升级版。…
小鹏汽车黄泓霖：汽车领域技术持续进步 为消费者带来更优出行体验
　　第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部