人民网记者 车柯蒙

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

广州国际车展期间，小鹏汽车正式发布旗下最新款旗舰车型——小鹏X9。小鹏汽车产品营销总经理黄泓霖在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，MPV市场潜力十足，小鹏汽车可以通过电动化技术优势、智能化的技术优势，给中国的家庭用户带来一台满足全家人需求的产品。

一个大家庭需要一台什么样的智能电动汽车？据黄泓霖介绍，小鹏X9拥有宽适的车内乘用空间，通过对后部空间和功能运用了重大的工程突破创新，打造更舒适的第三排。与此同时，标配后轮转向、转弯直径达到同级别最小的10.8m，甚至比“灵巧”的微型车的转弯直径更小，彻底消除了传统MPV“开大车”、“不好开”的驾驶感受。

“更舒适的出行体现得益于技术的进步。”黄泓霖表示，当前，人工智能、云计算、大数据、5G通信、车联网等技术的不断发展并应用于汽车领域，正为消费者带来更好的出行体验。

(责编：郝帅、高雷)

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