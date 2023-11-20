腾势汽车赵长江：以新科技打造新产品 进一步赋能美好出行
2023年11月20日11:20 | 来源：人民网
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第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。
“当前，汽车行业技术加快革新，新技术跨行业的应用，进一步满足消费者对于更高品质、更多元化的出行需求。”广州国际车展期间，腾势汽车总经理兼首席共创官赵长江在做客人民网“人民车友会”栏目时表示。
“当前，车已经变成消费者移动的空间，汽车本身是移动电的储能，可以驾驭不同的野外场景，满足消费者对于露营、BBQ等场景的需求。腾势的愿景是给客户提供新豪华的全球出行体验，我们应用新科技打造更好的产品，把新生活场景的多元解决方案提供给用户。”赵长江说。
(责编：郝帅、高雷)
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