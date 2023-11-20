人民网记者 车柯蒙

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

“10月新能源车国内零售渗透率达到37.8%，这意味着新能源车发展呈现出不可逆的趋势。”广州国际车展期间，理想汽车商业副总裁刘杰在做客人民网“人民车友会”栏目时表示。

本届车展上，MPV车型占据了多家展台的C位，其中大部分还是新能源MPV，这其中，理想汽车的新款纯电全尺寸旗舰MPV车型MEGA备受关注。“汽车行业加速变化的今天，有更多的企业能从本质上为用户创造价值。理想汽车的目标是为中国大家庭打造一台真正大型的旗舰MPV车型，也希望这款车型能解决很多MPV行业底层的问题。”刘杰表示。

谈及明年的汽车市场，刘杰认为，新能源汽车的渗透率还会进一步增长，如何在智能驾驶、智能座舱方面持续发力，给消费者提供更好的智能体验，将成为车企赢得市场的关键。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经