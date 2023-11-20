人民网记者 车柯蒙

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

广州国际车展期间，广汽传祺汽车销售有限公司商品总监黑晶在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，汽车行业新能源化和智能化对消费者提供了更好的体验。于整个行业来说，让汽车行业脱离了传统的机械比拼，进入到场景和生态的比拼，让整个行业焕发了新的生机。

中国汽车工业经过70年的发展,已然全面进入了高质量发展新阶段,对世界汽车工业电动化转型渐成引领之势。“ 汽车行业还是蓬勃发展的行业，我们已经进入到汽车行业的下半场，更需要从业者去往前冲、创新，以更少的成本、更优的价格给消费者更好的体验，丰富百姓移动出行的生态场景，让汽车更好的为社会、为广大消费者服务，带来新的美好生活，这也是我们广汽传祺的愿景所在。”黑晶表示。

(责编：郝帅、高雷)

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