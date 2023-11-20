人民网记者 车柯蒙

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道

广州国际车展期间，东风纳米总经理陈萌在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，当前，国产新能源品牌强势崛起，越来越多的自主品牌被世界看到。

“值得注意的是，自主品牌的车型都在贴合用户使用场景，围绕客户平时用车的痛点进行研发、设计。”陈萌表示，随着中国的互联网技术和电子技术迅速发展，车企把这些技术以及对用户的理解融入到汽车里。通过跨界融合，对客户使用场景的痛点的处理可以做得更好，也有更多机遇走向全球。

(责编：郝帅、高雷)

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