东风纳米陈萌：自主品牌强势崛起 进一步贴合消费者用车需求
2023年11月20日11:20 | 来源：人民网
小字号
第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道
广州国际车展期间，东风纳米总经理陈萌在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，当前，国产新能源品牌强势崛起，越来越多的自主品牌被世界看到。
“值得注意的是，自主品牌的车型都在贴合用户使用场景，围绕客户平时用车的痛点进行研发、设计。”陈萌表示，随着中国的互联网技术和电子技术迅速发展，车企把这些技术以及对用户的理解融入到汽车里。通过跨界融合，对客户使用场景的痛点的处理可以做得更好，也有更多机遇走向全球。
(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部：聚焦五大功能体系 打造“5G+工业互联网”升级版
- 人民网武汉11月20日电 （记者申佳平）11月20日，2023中国5G+工业互联网大会在湖北省武汉市召开。工业和信息化部部长金壮龙在大会开幕式上表示，将聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造“5G+工业互联网”升级版。…
- 评论
- 关注