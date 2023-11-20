人民网记者 车柯蒙

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

“当前，智能化成为汽车行业新的主题。”广州国际车展期间，北醒（北京）光子科技有限公司创始、CEO李远在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，激光雷达作为智能汽车最核心、最贵的零件之一，它也肩负起了智能车时代的升级。

“激光雷达，可以说它是眼睛，也可以说它是感知器。它的第一要意是安全。可以发现今年车展中激光雷达器更多的强调安全性，尤其是危险路段和各种路况下对于目标的探测。”李远表示。

“激光雷达不是一蹴而就的，它基本上是这个国家的光、机、电、软、算、芯等技术达到了一定高度的时候的综合应用。”李远表示，中国车载激光雷达产业的高速发展，正是得益于政策的支持和市场的机遇。

(责编：郝帅、高雷)

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