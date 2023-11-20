人民网记者 车柯蒙

第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

广州国际车展期间，上汽大众汽车有限公司大众品牌营销事业执行总监傅强在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，当前,新一轮技术革命正在重塑产业格局,汽车行业正处于新旧赛道转换关键期，汽车行业在加快技术转型。

当前，汽车行业迎来更加个性、多元的消费趋势，2022年起，上汽大众开始探索改装车业务。“作为消费者来说，还是更倾向于表达个性，更倾向于表达自我，特别是对年轻用户来说，既希望买到品质比较好的产品，同时又希望这个产品有一些独特性。”据傅强介绍，改装产品可以进一步契合消费者的个性化需求。

(责编：郝帅、高雷)

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