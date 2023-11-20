11月17日，红旗品牌携全系新品亮相第21届广州车展。据介绍，多年来，该品牌始终以追求卓越的创新精神走在时代前沿，诠释中国汽车产业对中式顶级豪华的理解。

在本届广州车展上，不仅有红旗LS7传承了“金葵花”子品牌的历史底蕴，展现出技术匠艺与华夏千年文明的完美融合，还展出了两款特别联名车型。

其中，红旗H9+不息版，由研发总院造型设计院与艺术家陈琦共同完成，以《时间简谱》为灵感，将该车型的外观与内部空间进行了一场中国传统元素和当代艺术与现代高科技工业产品的深度融合；红旗HQ9“万物”艺术版的设计是与画家郭子良共创完成，以“静观万物之来去”的文化精神为土壤，采用手绘车身、非遗工艺等种种视觉表达手段，使该车型成为一个集优秀传统文化、当代工业与现代艺术于一体的工业艺术品。

红旗相关负责人介绍，长久以来，红旗致力于在汽车工业上转化传统文化与现代艺术，通过对本土优秀文化的研究与理解，融合当代审美趋势，使用艺术创作及工业设计手段打造汽车产品，传递好中国优秀传统文化。

文化传承是品牌的底蕴，创新发展则是向未来前行的源动力。当前，红旗正在为用户描绘一幅未来出行新生态的远景。红旗展台，C+级豪华旗舰纯电SUV红旗E-HS9凝结了多个领域的最新技术成果。

2023年，站在百万用户规模的新起点上，红旗节能车子品牌相继推出了B+级豪华风尚轿车红旗H6、C级豪华SUV全新红旗HS7、B级豪华SUV新红旗HS5、A+级新生代SUV红旗HS3等车型，全维满足用户对新时代“美好生活、美妙出行”的多元需求。

此外，红旗还展出了红旗H9、红旗HQ9、全新红旗H5、红旗E-QM5等众多车型，以强大的产品矩阵和自主科技力量描绘出品牌发展蓝图。

上述负责人表示，作为民族汽车工业的代表，红旗品牌不断推陈出新，坚持以技术创新和高品质智造为核心。在国产品牌被用户高度认可的时代浪潮下，将继续发挥国产豪华汽车的实力，为用户和公众带来更多惊喜。

(责编：董童、高雷)

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