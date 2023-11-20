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极越01明年升级OCC技术 并将推出智驾按日订阅模式

2023年11月20日15:29 | 来源：新华网
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原标题：极越01明年升级OCC技术 并将推出智驾按日订阅模式

11月17日，2023 广州车展正式开幕，高端智能汽车机器人品牌——极越及首款汽车机器人极越01亮相。极越01将于年底迎来交付后首次OTA，实现语音、导航及内容服务等多方面升级，进一步提升智能座舱交互体验。

极越01智能AI伙伴SIMO将深度融合基于AI大模型能力重构的百度地图和小度生态，让汽车机器人更智慧。明年1月，极越01将在目前的“纯视觉”高阶智驾方案上，升级OCC（Occupancy Network）占用网络技术，还将推出“按日订阅”模式。

极越01年底迎来首次OTA升级

作为豪华智能纯电SUV，极越01将在年底完成交付后首次OTA升级，对包括内容生态、导航体验、语音交互，以及游戏体验等多方面进行全面升级。

在这次OTA升级中，极越01将完成和用户出行大数据的打通，车机地图可以呈现准确红绿灯的倒计时。新增的雪地模式，让冬季驾驶更加安全。智能AI伙伴SIMO充分融合文心一言，用户无需“Hi SIMO，打开文心一言”，直接语音指令问SIMO就能体验文心一言全部能力。

极越01将进一步增强智能座舱使用体验。新增B站、小宇宙等应用服务，以及Switch投屏支持，配合35.6英寸6K无界一体屏和高通8295高算力芯片，让极越01拥有更强的座舱娱乐体验。

基于AI大模型重构 车道级导航全国全覆盖

极越01已完全启用高通8295双NPU（单NPU 30TOPS），60TOPS算力支撑AI大模型“上车”。首次基于AI大模型重构的百度地图、小度也即将全面融入SIMO，给用户更聪明的交互体验。

明年，SIMO将接入百度地图最新的AI能力，打破车道级导航区域限制，实现全国全覆盖，而且还支持语音调用地图应用中的上千个功能，配合SIMO的主动问询、连续说能力，“多级菜单”从此“一步直达”，让地图成为真正的“AI向导”。

此外，SIMO还将与小度完全打通，实现对小度全屋智能设备的操控，并接入超1500+生态品牌，真正实现车家互控。

OCC占用网络即将更新

随着AI技术的持续演进，“纯视觉”技术路线将成为未来高阶智能驾驶的全行业共性发展趋势。

极越01依靠“纯视觉”感知算法，“全程0接管”跑通中国复杂城市道路的智能汽车。BEV+Transformer的“纯视觉”方案已经在极越01上实现量产。

明年1月份，极越01将在BEV+Transformer基础上再通过OTA升级更新OCC占用网络技术，极大提升异形障碍物识别能力和场景泛化能力，并实现BEV+Transformer+OCC的“纯视觉”高阶智驾完整技术体系，拉高“纯视觉”高阶智驾上限。

极越01的高阶智驾ROBO Drive Max不仅支持一次性买断、按月付费，未来还会推出更灵活的订阅方式，比如“按日订阅”，极大方便用户实际所需。今年，ROBO Drive Max将在上海、深圳、杭州三个城市向全量用户开放城市域高阶智驾功能，同时全国90%的高速高架都可使用点到点领航辅助PPA。2024年，PPA将逐步开通全国200+城市。

(责编：董童、杨迪)
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