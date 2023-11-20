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吉利雷达：全链路能源矩阵缔造全新智慧场景解决方案

2023年11月20日15:32 | 来源：北京青年报客户端
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原标题：雷达RD6星宫版亮相广州车展，全链路能源矩阵缔造全新智慧场景解决方案

11月17日，第21届广州车展正式开幕，吉利雷达携旗下最新改装车型——雷达RD6星宫版亮相5.1馆1E06展位。与此同时，吉利雷达还展示了全链路能源矩阵，基于能源平台、智能平台、物联平台等三大平台属性构建的“充、储、放”能源智慧场景解决方案。

雷达RD6星宫版亮相 全链路能源矩阵赋能智慧新场景

吉利雷达全链路能源矩阵，是基于雷达RD6能源平台、智能平台、物联平台三大平台属性构建的“充、储、放”能源智慧场景解决方案。

在充电方面，雷达RD6配有7kW便捷家用充电桩，同时支持120kW大功率快充，30min即可充至80%。而雷达RD6最高100kWh的电池包，则具备强大的储能功能。在放电方面，雷达RD6 具备12V、220V、380V从消费级到工业级的全覆盖电压，支持多场景、多用途、多形式大功率放电。雷达RD6的6kW放电功率可满足日常生活用电需求，让户外露营进入电气化时代，同时支持植保无人机、移动咖啡厅等新业态场景用电。通过380V放电设备可实现最高15kW放电功率，则能满足高速养护、市政维护等行业场景的用电需求，方便各种户外作业。此外，雷达RD6还能实现V2V车对车充电，并通过V2G功能打通车与电网互动。

在全链路能源矩阵的赋能之下，雷达RD6星宫版再一次改变了传统户外生活方式。尤其是6kW全场景智慧放电功能，让它成为了一个移动的家，用户可以非常方便的在户外同时使用空调、冰箱、微波炉、电磁炉等大功率家用电器，户外露营再也不是脱离现代生活的一场原始冒险，“带电露营”为露营爱好者们带来了全新的体验。

此外，雷达RD6星宫版手自一体升顶帐篷，具有自动收放功能，空间百变，方便行驶，是家庭、朋友出游必备神器。为确保耐用性和安全性，整车加装箱体全部采用铝镁合金材质打造，结实耐用。雷达RD6星宫版的推出，进一步丰富了吉利雷达户外多元生态体系，使用户的带电露营生活有了新的选择。

目前，吉利雷达智慧场景解决方案，已经推出了十几种改装车型，覆盖了户外新生活、新业态等诸多领域。包括轻舟改装件和星空居改装件，以及植保无人机平台、移动咖啡车等。同时，雷达RD6种类繁多的改装型号还活跃在航空保障、高速养护、电力维护、行政执法等诸多行业领域。

全链路能源矩阵技术引领 助攻产品、市场双丰收

全链路能源矩阵智慧场景解决方案，是吉利雷达M.A.P平台技术赋能的生动体现。M.A.P平台具有纯电性能、纯电安全、创新纯电生态、承载拓展能力、物联生态五大技术特点。其最大续航里程超800km，4s级零百加速，拥有15kW最大放电功率，可实现800kg最大承载、3000kg最大拖拽；在吉利自研高算力芯片+云计算的支持下，还实现了同级鲜有的完整物联体系。

雷达RD6基于M.A.P平台的车身与底盘技术也得到了权威认可，今年10月，雷达RD6凭借内骨骼一体化车身“隐形大梁”，荣获中汽中心2023中国十佳底盘评选特别奖——皮卡先锋奖，成为历届评选唯一入围并获奖的皮卡车型。

在一系列“黑科技”的加持下，雷达RD6产品性能持续引领中国新能源皮卡市场。零百加速最快仅需6.9秒，最高车速达到185km/h；灵动操控带来了比肩高端纯电SUV的驾控体验。6kW全场景智能放电更是绝无仅有，让户外生活直接进入电气时代。以它为基站，还可以实现人、车、物随心互联。同时，雷达RD6还拥有更低的车内噪声，四轮独立悬架+多连杆黄金组合底盘，乘坐体验舒适豪华。加上车身安全、乘员安全、行人安全和电池安全构成的全维安全，让雷达RD6的安全标准全面超越传统皮卡，达到主流乘用车水平。

雷达RD610月份以818台成绩成为新能源皮卡销量冠军，10月市占率高达70.8%。其中，浙江省销售121台成为皮卡销量冠军，在海南省和山西省也分别位列皮卡销量亚军、季军。这意味着雷达RD6撼动了传统燃油皮卡的市场地位，实现了单点市场新的突破。

与此同时，吉利雷达海外市场攻势也不断加速，今年年底，雷达RD6将陆续登录东南亚、中南美等区域的多个国家，届时海外市场的多点突破，将成为吉利雷达销量增长的又一强力引擎，吉利雷达全链路能源矩阵智慧场景解决方案，也将为全球更多消费者带来新能源与智能化的科技红利。

(责编：董童、杨迪)
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