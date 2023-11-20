人民网广州11月20日电 （记者车柯蒙）11月17日，2023第二十一届广州国际汽车展览会在中国进出口商品交易会琶洲展馆正式拉开帷幕。腾势汽车携全系新豪华车型亮相，其中，腾势D9 PREMIER创始版四座量产版在发布会上公布。

据腾势汽车首席共创官赵长江介绍，仅用时11个月，腾势D9即成为最快交付10万台量产车的中国新能源豪华车型。截至2023年11月初，腾势D9连续10个月蝉联30万以上豪华MPV市场销量冠军，成交均价超42万。

此次公布的腾势D9 PREMIER创始版四座量产版承袭了D9的外观设计。在智能化方面，该款车型拥有32寸可升降智能屏，将前后排分隔为两个独立空间；同级领先的中央8寸扶手多功能液晶屏，高度集成多种电动功能，可实现整车控制与座椅调节等个性化设置。

与此同时，腾势N7搭载智能座舱、智能底盘、智能驾驶三大智能科技，以“领先两代”的智能化配置和体验，同样受到了很多消费者喜爱。

在近期开展的高阶智驾体验季中，腾势N7挑战了重庆、深圳等地的魔鬼立交，大曲率弯道、紧急避障、主动变道超车等高速驾驶场景，验证了N7高速NOA在“天神之眼”+云辇-A智能空气车身控制系统（标准版）双重加持下，在舒适、安全、智能层面的不俗表现。

据介绍，作为比亚迪与奔驰共同缔造的豪华新能源品牌，腾势汽车坚持“只提供新能源豪华汽车”的战略定位。自品牌焕新以来，腾势陆续推出划时代智臻豪华全能MPV腾势D9、智能豪华猎跑SUV腾势N7、智能豪华全场景SUV腾势N8三款车型，产品矩阵持续完善。

销量持续企稳增长的同时，品牌加速布局直营渠道，服务不断升级迭代。不仅在国内市场取到不俗成绩，今年以来，腾势汽车先后亮相曼谷车展、慕尼黑国际车展以及东京车展。据悉，为全球用户带来豪华与科技融合的出行体验，腾势汽车将加快全球化布局。

(责编：杨曦、高雷)

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