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上汽通用五菱思行：混动汽车将偏向电气化发展

方经纶
2023年11月20日16:15 | 来源：人民网
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第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。本届车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

在车展现场，上汽通用五菱品牌与市场总监思行在做客人民网“人民车友会”栏目时表示，在市场方面，随着经济的发展，更多家庭会考虑搭配购买两台汽车，一台作为正式场合或长途驾驶的选择，另一台则是代表个性、方便代步的性价比选择。

在技术层面，思行认为，在2024年及以后，混动汽车会更加的偏向于电气化的发展趋势，在关键部件上更新迭代。例如，本次上海通用五菱发布的新车便搭载最新黑科技“五菱灵犀混动系统”，该系统发动机平台热效率高达43.2%，实现了高效油电转换，同时，电机最高效率达到96.8%。

(责编：王仁宏、李源)
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