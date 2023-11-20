人民网北京11月20日电 （欧阳易佳）自然资源部今日召开例行新闻发布会，海洋战略规划与经济司司长何广顺在会上表示，2023年以来，以海洋船舶工业、海洋工程装备制造业为代表的海洋制造业发展态势良好，有力支撑海洋产业发展和交通强国建设，为高质量共建“一带一路”持续注入新动力。

何广顺介绍，2023年以来海洋船舶工业延续向好态，前三季度海洋船舶工业增势良好，1-10月中国造船完工量、新承接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49.7%、67%和54.4%，中国是唯一一个三大指标实现全面增长的国家。交付的高技术、高附加值船舶显著增加，批量交付24000标准箱集装箱船、LNG双燃料动力散货船及气体运输船等。

“海洋工程装备制造业生产经营总体平稳，海上风电、海水淡化等海洋新兴产业发展态势良好，这些产业的前端制造业表现较好。”何广顺说，“大型海工装备的市场份额继续保持全球领先，产业发展呈现良好态势。我国自主研发设计的国内起重能力最强、作业水深最大的风电安装平台‘海峰1001’正式交付，将重点服务于国内深远海风电场吊装作业。”

对于海洋制造业后续发展态势，何广顺表示，一方面，受全球新船市场及海工市场复苏等利好因素推动，全年海工市场稳中向好的主基调没有改变，预计2023年全国造船三大指标将保持在较高水平。另一方面，海洋药物和生物制品、海水淡化、海上风电、海洋信息产业等海洋新兴领域，市场潜力很大，后续发展态势较好。

(责编：杨曦、高雷)

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