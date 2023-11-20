新华社北京11月20日电（记者王聿昊）记者20日从民航局获悉，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版日前正式生效，这标志着北斗系统正式加入国际民航组织标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。

据民航局空管行业管理办公室相关负责人介绍，民航局于2010年在国际民航组织第37届大会上正式提交了北斗系统加入国际民航组织标准的申请，并与中国卫星导航系统管理办公室共同组织相关产学研用单位，系统推进相关工作。经过国际民航组织技术专家组审查、空中航行委员会审查及理事会审议，最终成功推动北斗系统标准和建议措施加入国际民航组织标准。

这位负责人表示，北斗系统成功通过国际民航组织相关技术验证，充分证明了其提供各行业导航服务的能力，对于推动民航高质量发展和交通强国建设具有重要意义。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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