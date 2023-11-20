人民网广州11月20日电（记者车柯蒙）11月17日，第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称广州国际车展）正式拉开帷幕。同日，理想MEGA在2023广州国际车展完成全球首秀，并同步开启预订，预计售价60万元以内。

据介绍，理想MEGA是为中国大家庭全新打造的MPV车型，也是全球第一个搭载理想-宁德时代麒麟5C电池的量产车，可实现充电12分钟续航500公里。理想MEGA作为理想汽车的首款纯电产品，基于纯电架构和家庭用户的需求全新定义、开发，集成理想汽车在5C纯电技术和智能座舱、智能驾驶领域的最新技术成果，在安全、补能、空间、驾乘体验、造型设计以及智能化等全方位均有新突破。

这其中，理想MEGA的超快补能效率备受业界关注。充电12分钟续航500公里有望进一步解决纯电MPV长途补能难、用户续航焦虑的问题，将电动车大规模替代燃油车变为现实。据悉，理想汽车与宁德时代共同投入1000名研发人员，历经三年联合开发，打造了理想-宁德时代麒麟5C电池，并在理想MEGA上首发量产。

此外，理想汽车加速铺设5C超充网络，解决用户城际出行的补能问题。到今年年底，理想5C超充站预计建成300座，覆盖京津冀、长三角、大湾区、川渝四大经济带；2024年，将覆盖全国九纵九横流量最高的十八条国家高速干线，完成三线及以上城市核心城区60%覆盖；2025年，将覆盖全国三十六条国家高速干线，联通四线及以上城市，完成四线及以上城市核心城区90%覆盖。

值得期待的是，理想MEGA将重新定义MPV的智能网联和智能驾驶水平，让更多的中国大家庭充分享受智能科技带来的颠覆性体验。

记者了解到，截至目前，理想汽车累计向用户交付超56万辆汽车，其中理想L系列累计交付超35万辆。随着理想L7交付量破10万辆，理想L系列单车型累计交付均破10万辆，理想L9成为40万元以上销量冠军，理想L7和理想L8蝉联30万到40万元销量冠、亚军，进一步夯实中国家庭首选豪华SUV的市场心智。据介绍，理想汽车2023年累计交付量已突破30万辆，提前达成年度销量目标。

(责编：杨曦、高雷)

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