今年以来，随着新能源汽车、5G、虚拟现实等产业的快速发展，对应领域的技能人才需求也不断增长。近期举办的第二届全国工业和信息化技术技能大赛，就专门面向产业需求和行业热点设置了相应赛项，选拔高技能人才。

短短5小时内，参赛队伍需要按照要求先设计测试出汽车计算、传感等功能使用的芯片，然后将芯片整合到一辆小车上，模拟完成仿真路段的自动驾驶应用。在全国工信技术技能大赛决赛现场，来自全国的1055名选手都必须参加类似的实操考核项目。今年大赛共设置汽车芯片开发应用、工业大数据算法、工业互联网安全、5G+虚拟现实开发应用4个赛项，均为当下的行业热点，人才需求迫切。

广东省广州市工贸技师学院教师 杨旭：汽车芯片封装测试设计行业的人才需求量还是很大，待遇水平应该会在五位数以上。我们学院现在是设置了机电一体化技术、智能网联汽车应用技术等专业，就业率能够达到100%。

在今年新增的另一赛项“5G+虚拟现实开发应用”比赛现场，选手使用国产混合现实头戴显示器，对工业生产、文化娱乐等多业态中的应用场景进行开发设计。直接面向产业需求的赛项设置，也吸引了不少企业来到现场发现人才。

广东某虚拟现实科技有限公司创始人 吴边：我们通过选拔赛以及决赛，其实已经发现了一些优秀的选手，他们完成任务的质量和时间方面已经相当不错了。对于我们企业来说，是很好的后备人才。

数据显示，预计到2025年，仅制造业十大重点领域技能人才缺口将达到近3000万人。“十四五”时期，全国目标新增技能人才4000万人以上。

工业和信息化部教育与考试中心副主任 刘明亮：要把我们产业端对人才需求的规模、规格、要求、实践标准，引入人才的教育培养和供给端，把平台构建起来。(央视财经)

(责编：王震、陈键)

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