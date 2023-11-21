万物相连 今年我国物联网连接数预计将超23亿
2023年11月21日08:58 | 来源：央视网
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物联网是物与物之间进行信息交换和通信的网络，也被称为“万物相连的互联网”。记者从正在北京举行的世界物联网大会了解到，今年我国物联网连接数有望超过23亿，预计同比增幅达30%。
当前物联网技术普遍应用于生产制造、农业、交通车联、医疗、大众生活等行业领域。世界物联网大会预计，物联网技术驱动的全球数字经济产值今年将超过20万亿美元，到2030年数字经济产值有望超过40万亿美元。中国在物联网基础建设、产业应用、创新发展等方面走在世界前列，物联网连接数今年有望超过23亿，较去年增幅预计将达30%。目前我国物联网连接数已经超过人的连接数，成为全球主要经济体中率先实现“物超人”的国家。(央视新闻客户端)
(责编：王震、陈键)
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