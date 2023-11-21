中新社旧金山11月20日电 美国微软公司首席执行官(CEO)萨蒂亚·纳德拉19日深夜在社交平台宣布，美国人工智能研究公司OpenAI前CEO山姆·阿尔特曼、前总裁格雷格·布罗克曼及其前同事们将加入微软，领导一个新的高级人工智能研究团队。

纳德拉称，微软期待迅速为他们提供成功所需的资源。同时，公司仍然重视与OpenAI的合作伙伴关系。美国“特威奇”游戏直播平台联合创始人埃米特·希尔20日凌晨在社交平台上表示，其已接受出任OpenAI临时CEO的邀请。他还表示，将聘请一名独立调查员，就OpenAI近日的人事剧变撰写一份报告。

17日，OpenAI宣布，阿尔特曼将不再担任公司CEO并将离开公司董事会，理由是董事会认为阿尔特曼在与董事会沟通过程中“不总是坦诚的”，阻碍了其履行职责，“董事会不再相信阿尔特曼有能力继续领导OpenAI”。另外，公司联合创始人兼总裁格雷格·布罗克曼将不再担任董事会主席。

《华尔街日报》19日援引知情人士的话称，OpenAI宣布阿尔特曼离职后，公司投资者正在争取让其重返岗位。《纽约时报》20日援引知情人士的话称，OpenAI的770名员工中已有700多人在一封信上签名，称如果阿尔特曼不能回到OpenAI，他们也将辞职并加入微软的新团队。

现年38岁的阿尔特曼于2015年参与创立OpenAI，该公司去年11月发布一款大语言模型ChatGPT，他也被一些媒体称为“ChatGPT之父”。目前，微软是OpenAI的最大投资方，投资金额达130亿美元。

美国媒体分析指出，阿尔特曼的工作变动显示出人们在人工智能领域的分歧。有些人认为人工智能是网络浏览器以来最重要的新技术，也有人担心过快开发人工智能可能会带来风险。(完)

(责编：王震、陈键)

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