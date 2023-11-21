谢梦凡

德勤公司近日发布2023年度“数字消费者趋势”研究报告，揭示了包括比利时在内的全球18岁至75岁消费者在日常生活中使用人工智能(AI)技术的普遍现象。调查显示，人工智能在个人生活领域已占有一席之地，而在工作领域面临不小挑战。

该研究显示，在比利时，大约每4个人中就有1人经常使用人工智能技术，这一比例约为23%，而每20个人中就有1人每天使用人工智能技术。然而，高达71%的受访者表示，他们仅在个人生活中使用这项技术，如查找食谱、询问当天天气情况，甚至阅览每日新闻。在尝试过生成式人工智能的人群中，只有29%的人将其用于职业或教育活动，占总人数的7%。这一趋势表明，人工智能已在个人生活领域被普遍使用，在工作领域目前仍有局限性。

随着人工智能技术应用的普及，人们开始担忧该技术未来是否会对就业产生负面影响。其中，49%的受访者担心自己的工作会被算法取代，只有23%的受访者表示没有这种想法。这种担忧凸显了人们对人工智能的复杂心理，一方面对人工智能寄予了为社会创造出更多精神与物质财富的厚望，另一方面也担忧人工智能在未来可能对劳动力市场造成负面影响。

尽管人工智能具有巨大发展潜力，但这项研究也揭示了用户缺乏对其局限性的认识。约三分之一的受访者认为人工智能工具总能提供与事实相符的、准确无误的答案。然而，事实并非如此。德勤技术和电信主管文森特·福斯蒂(Vincent Fosty)指出：“人工智能不会犯错的假设是存在问题的，因为目前市场上的生成式人工智能工具都是语言模型，它们可能会做出错误的预判。例如，模型可能会输出一些与事实不符的句子，但由于上下文的关系，这些句子在一些读者看来却非常可信。”或者，因为人工智能高度依赖其所接收的数据，若用户提供有偏见的数据，人工智能将使用它来定义结果，那么结果本身也会有偏见。

为进一步提高公众对人工智能的认识，激发基于人工智能的技术创新，比利时联邦政府与各地区已付诸行动。比利时联邦部长会议于2022年10月28日批准通过了《国家人工智能发展融合计划》，旨在确保这一新型技术的开发在适当的道德和法律框架内进行。该融合计划将围绕推广值得信赖的人工智能、通过人工智能增强比利时的竞争力和吸引力、为市民提供更好的服务和保障等9个目标进行。

瓦隆大区作为地区代表，于今年10月推出了“数字瓦隆AI计划”。该计划通过展示人工智能在日常生活或专业环境中的实际应用，突出人与机器的互补性，强调在对人工智能过度行为保持警惕的同时，也应正确挖掘其未来在经济、能源、医疗等各领域的无限潜力。人工智能不是一种威胁，而是一个强大的合作伙伴。

德勤的研究报告还指出了ChatGPT是比利时使用最广泛的人工智能工具，在43%的受访者中享有较高人气。其他的替代工具，如Snapchat的My AI(8%)、微软必应聊天工具(6%)和谷歌巴德(4%)均鲜有人知，这凸显了美国OpenAI公司的标志性工具在生成式人工智能领域所持续占据的主导地位。

总的来说，人工智能在个人生活领域已经取得了显著的发展，然而其在工作领域的应用仍具有局限性。对政策制定者和企业来说，如何平衡人工智能的创新与风险、如何构建可持续的人工智能发展路径是值得深入思考的问题。(经济日报记者 谢梦凡)

(责编：王震、陈键)

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