租房就可落户？最近，青岛市发布《关于进一步深化户籍制度改革的通知》。这次，特大城市青岛户籍改革惠及的人群是哪些？通知里面，还有哪些具体的政策？政策出台的背景和影响又会是怎样？本期《新闻1+1》邀请中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、公共管理学院教授马亮，共同关注：租房就能落户，户籍“大门”为谁开？

山东青岛可租房落户

时隔两年，最近青岛又发布了户籍制度改革新政。在人才落户、居住落户、亲属投靠落户、就业落户以及投资创业落户等多个方面，新政最大的特点就是，大幅放宽了落户限制，媒体最为关注的就是：租房即可落户！这也被看做青岛彻底打开了落户大门。

特大城市户籍改革更进一步

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 公共管理学院教授 马亮：实际上，这次青岛户籍制度改革的一系列政策力度还是非常大的。比如在进一步扩大人才落户范围，持续放宽居住落户，拓宽亲属投靠落户渠道等方面都有比较大的动作，特别是大家比较关注的山东青岛可租房落户。青岛作为一个副省级城市，一个特大城市，敢于在户籍制度改革方面迈出这么大的步伐，我觉得也会引起很多城市的关注，可能会推动新一轮的“抢人”大战。

细化“配套措施”非常关键

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 公共管理学院教授 马亮：对于新市民来讲，他会非常关注租房，能不能实现“租购同权”？就是租房子和买房子的人，能不能享受同样的权利，无论是在教育、医疗、社会保障等等各个方面。如果这方面做不好，可能就很难达到政策预期的效果。反过来讲，从本地居民的角度，他可能也会担心新来的市民是否会争夺一些资源，挤占一些公共服务的名额。所以，我觉得对于当地政府来讲，怎样尽可能地去解决好供需矛盾，甚至要考虑新市民和已有市民之间可能存在的潜在矛盾，这个方面我觉得非常关键。

从“聚人才”到“增人口”

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 公共管理学院教授 马亮：随着城市竞争日趋白热化，对于一些区域中心城市，会非常关注自己在本区域的首位度。首位度主要体现在人口的汇聚、经济总量这些方面，他们希望通过不断吸纳人口，形成区域的辐射带动效应，而这些都离不开强大的人口规模支撑。在过去，很多城市聚焦“掐尖”，去着力吸引一些最前沿的顶尖人才，这方面甚至可以说已经进入到“红海”阶段。过去我们更多关注人才吸引，是一种比较功利性的城市发展逻辑，现在开始关注怎样让人口本地的户籍化，更多的是一种包容性的发展转向。

人口规模对于城市发展有何意义？

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 公共管理学院教授 马亮：我们可以看到大城市首先因为大，所以才会有资源吸纳，机会汇聚，发展前景等等方面的更多可能性。规模大也意味着多样性，因为城市的活力就体现在城市的多样性，体现在城市来源不同的人口构成。当然，人口规模大也可能会带来一些新的问题，我们经常讲的“大城市病”，可能也是因为人口规模过大导致的。所以，很多的城市一方面是在吸纳人口，另一方面，也希望能够将人口根据不同的功能区进行匹配，进行相应的功能疏解，能够实现人口规模和结构的同步推进。

吸引人的同时，如何留住人？

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 公共管理学院教授 马亮：我觉得城市之间的这种人口争夺，实际上对于人来讲是有非常好的一个契机。城市会选择它希望落户的人，人也会选择他所向往的城市。所以，我们一些户籍制度改革，是让我们城市和人的选择空间在扩大。我觉得非常重要的就是，当城市和人相遇的时候，城市需要做更多的努力，尽可能让人看到他在这个城市的归属感和价值，尽可能做好让这个人发光发热的可能性。包括在青岛市的案例中，我觉得非常重要的就是它提到的“拓宽亲属投靠落户渠道”，对于城镇人口的落户来讲，不是让他单枪匹马地来，而让他有一个家庭友好型的转向，让他能够在这里既安居又乐业。（央视新闻客户端）

(责编：王震、陈键)

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